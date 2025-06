Fed lascia tassi invariati Powell ‘delude’ Trump

La Federal Reserve annuncia di mantenere invariati i tassi di interesse, tra il 4,25% e il 4,50%, una mossa che ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo finanziario e politico. La decisione di Jerome Powell, non sorprendente, ha deluso Donald Trump, pronto a criticare ancora una volta le scelte della banca centrale statunitense. Ma cosa significa davvero questa scelta per l’economia globale? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa decisione cruciale.

