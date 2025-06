Fed | Invariati i tassi di interesse

La Fed ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, confermando la stabilità del costo del denaro tra il 4,25% e il 4,50%. Nonostante le aspettative di eventuali movimenti, il Federal Reserve ha scelto di lasciarli così, prevedendo solo due piccoli tagli nel corso dell’anno. Questa decisione riflette un quadro di attenzione verso l’inflazione e la crescita economica, che si prospetta in un contesto di sfide e opportunità per gli investitori e le imprese. Il PIL è atteso crescere quest’anno...

21.35 La Fed lascia i tassi di interesse invariati.Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 4,25% e il 4,50%, gli stessi da dicembre. Per l'anno in corso prevede solo due tagli dei tassi da un quarto di punto, per una riduzione complessiva del costo del denaro dello 0,50%. La banca centrale Usa taglia inoltre le stime di crescita per gli Usa nel 2025 rivede al rialzo quelle per l'inflazione. Il Pil è atteso crescere quest'anno dell'1,4%, mentre l'inflazione è al 3%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it