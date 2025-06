Fed conferma i tassi ma anche le attese di 2 tagli quest’anno

La Federal Reserve ha confermato i tassi di interesse, mantenendoli tra 4,25% e 4,50%, ma sorprende con l'aspettativa di due tagli nel 2023. La divergenza di opinioni tra i membri del Fomc evidenzia un panorama incerto, mentre i dati sull'inflazione continuano a dare segnali positivi. La questione che ora si pone è: come influirà questa strategia sui mercati e sull’economia globale?

Roma, 18 giu. (askanews) – Tassi di interesse confermati come da attese negli Stati Uniti dalla Federal Reserve. I fed funds restano ad una forchetta del 4,25-4,50%, mentre a sorpresa i componenti del direttorio (Fomc) hanno mantenuto l’aspettativa mediana due tagli nel corso di quest’anno, sebbene con un crescente livello di dispersione nelle loro vedute, specialmente su 2026 e 2027. I dati giunti finora sull’inflazione sono positivi, ma molte imprese prevedono di scaricare a terra i rincari dovuti ai dazi commerciali da qui al resto dell’estate e ad oggi “portata e durata dei dazi restano molto incerte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: tassi - attese - tagli - quest

Borse europee in rialzo: attese per tagli tassi Fed dopo dati Usa - Le borse europee chiudono in forte rialzo, alimentate dall’attesa di possibili tagli dei tassi da parte della Fed dopo i dati economici statunitensi che segnalano un rallentamento.

La scelta del governo Meloni di rendere strutturale il taglio del cuneo contributivo sostituendolo con un sistema di bonus fiscali non ha solo comportato, come già noto, una perdita netta per 800mila lavoratori. Si tradurrà in una beffa per una fascia ben più amp Vai su Facebook

##Fed conferma i tassi ma anche le attese di 2 tagli quest'anno; La Federal Reserve lascia i tassi invariati al 4,25-4,50%. Powell: decisioni più consapevoli fra qualche mese; Fed conferma i tassi ma anche le attese di 2 tagli quest’anno.

La Federal Reserve mantiene invariati i tassi (4,25%-4,50%) ma su inflazione e crescita le previsioni peggiorano - La Federal Reserve guidata da Jerome Powell ha confermato le attese di analisti e osservatori mantenendo invariati i tassi di interesse sui fed funds ad un range tra il 4,25% e il 4,50%. Secondo msn.com

Tassi Fed ancora fermi al 4,25%-4,5% con tarlo inflazione, messaggio dot-plot su tagli. Ira Trump, ma Powell non batte ciglio -LIVE- - Trump rincara la dose contro Powell definendolo «stupido». Da money.it