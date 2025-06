FC 25 Timo Werner Flashback SBC

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi perderti la SBC di Timo Werner Flashback! Questa sfida creazione rosa ti permette di aggiungere un pezzo da collezione unico al tuo team, con premi esclusivi e sfide avvincenti. Completa tutte le 9 sfide entro il 25 giugno e ottieni il protagonista di questa edizione speciale: Werner Flashback. Sei pronto a mettere alla prova le tue abilità? La gloria ti aspetta!

Nuovo appuntamento con le SBC SCR di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la SBC per avere Timo Werner Flashback. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! SBC Timo Werner Flashback. Completa questa sfida creazione rosa per ottenere Werner Flashback! Premi non scambiabili. Info: 9 Sfide da completare. Premi finale: 1x Giocatore Flashback Timo Werner Non scambiab.. Termina il 25 giugno. 1 – Germania Premio: 1x Jumbo Gold Pack Requisiti: • Min. 1 giocatore della Germania • Min. 1 giocatore TOTS o TOTW • Valutazione squadra: min. 87 2 – Forma smagliante Premio: 1x Gold Players Pack Requisiti: • Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Timo Werner Flashback SBC

