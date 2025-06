Favole dell’abbandono | manichino da boutique

Favole dell'abbandono: un manichino da boutique prende vita per raccontare come la mente umana possa trasformarsi, spesso senza preavviso. Lui, giovane influencer dall’aspetto affascinante, si riscopre oggetto di un’ombra interiore che lo spinge oltre l’apparenza. In un mondo di superficialità e messaggi digitali, cosa succede quando il cuore si smarrisce tra le ombre dell’identità ? La sua storia, tra sogno e realtà , ci invita a riflettere sulla vera essenza di noi stessi.

Com'è strana la mente umana. Lui, trent'anni, piacente, influencer, capelli neri come l'inchiostro, sguardo da lupo, iniziò a sentirsi oggetto una mattina di metĂ giugno. Tutto quello che era, tutto quello che sembrava, cominciò ad apparirgli vano e vacuo mentre ancora scrollava i messaggi sotto all'ultimo post. – Un pupazzo, sono diventato. Un manichino. Neanche fossi di plastica. Non finì di leggerli. Abbattuto, come se una trave gli fosse caduta addosso, piombò seduto sul divano del suo salotto. – Un manichino da boutique. "Ti vorrei tra le mie braccia come un manichino da boutique" così gli aveva scritto @semivuoisonotuapertuttoiltempo72.