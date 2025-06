Fatte su misura | al Museo della Scienza della Tecnica bolidi da sogno in galleria

Nel cuore pulsante di Milano, il Museo della Scienza e della Tecnica apre le sue porte a un'esperienza unica: l’esposizione “Fatte su misura”. Quattro bolidi da sogno, frutto di ingegno e passione, si contendono lo spazio in galleria, regalando emozioni e ispirazioni. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dall’immaginazione e scoprire come l’arte dell’automobile possa diventare pura magia su misura.

Milano – Lasciarsi alle spalle il traffico, tanto più infernale in questo esordio d’estate, a Milano, e salire al secondo piano del M useo della Scienza e della Tecnica, nella galleria dove s’inaugura l’esposizione “Fatte su misura”, inserita nel percorso di visita libera, riempie il cuore di gratitudine per il curatore Marco Iezzi, e naturalmente per il direttore generale Fiorenzo Galli. In mostra, quattro auto che riportano l’immaginazione dei milanesi per antiche strade, su percorsi di leggendaria viabilità educata, da favolosa Odissea motorizzata e non ingorgata. “Vetture protagoniste (con i forse superuomini certo ricchissimi che le commissionavano e guidavano, ndr ) di corse epiche” sottolinea il neo presidente del Museo Giampio Bracchi, dichiarando tutto il piacere di iniziare il suo incarico inaugurando “un progetto allestitivo che riunisce l’innovazione tecnologica, il valore storico dell’auto anche come icona del design e dello stile italiano nel mondo, e un’artigianalità fatta su misura del committente”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it