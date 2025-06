Fattah Sejjil e Khorramshahr-4 | tutti i missili dell' Iran contro Israele

In un gesto che scuote la regione, l’Iran ha scagliato missili ipersonici contro Israele, dimostrando una potenza militare in ascesa e una determinazione implacabile. Questo escalation evidenzia la volontà di Teheran di mostrare forza, nonostante i recenti raid subiti, e apre scenari incerti sul futuro del Medio Oriente, con il timore crescente di un possibile intervento degli Stati Uniti.

L’Iran lancia missili ipersonici contro Israele per mostrare forza, nonostante i raid subiti. Teheran punta su un arsenale imponente per colpire, mentre cresce il rischio di intervento Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fattah, Sejjil e Khorramshahr-4: tutti i missili dell'Iran contro Israele

In questa notizia si parla di: missili - iran - israele - fattah

"Ha ordinato materiale per produrre centinaia di missili": gli strani affari tra Iran e Cina - Scandali internazionali e alleanze inedite: l'Iran ha acquistato dalla Cina ingenti quantità di materiali per costruire missili balistici, svelando una rete di accordi che mette in discussione la stabilità globale.

ISRAELE NON PUO' NULLA CONTRO I MISSILI IPERSONICI IRANIANI. Haifa in fiamme LIVE: la quinta ondata di missili ipersonici Fattah-1 dell'IRAN (operazione True Promise III" distrugge la raffineria di petrolio e il porto di Haifa Vai su X

Iran: «Lanciati missili ipersonici contro Israele» Vai su Facebook

Fattah, il missile ipersonico dell’Iran che sfida Israele: 400 secondi per arrivare a Tel Aviv; Iran lancia nuovo razzo ipersonico contro Israele: Ha bucato il loro scudo; Missili ipersonici lanciati da Iran contro Israele: cosa sono e come funzionano.

Fattah, il missile ipersonico iraniano: può raggiungere Tel Aviv in 400 secondi. Cos'è e perché "buca" Iron Dome - L'Iran ha annunciato questa mattina, 18 giugno, di aver lanciato missili ipersonici contro Israele. Si legge su msn.com

Fattah, il missile ipersonico dell’Iran che sfida Israele: 400 secondi per arrivare a Tel Aviv - All’alba di mercoledì, l'Iran ha usato il missile ipersonico Fattah- Segnala msn.com