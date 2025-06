Fattah il missile ipersonico iraniano | può raggiungere Tel Aviv in 400 secondi Cos' è e perché buca Iron Dome

L'Iran ha annunciato di aver lanciato missili ipersonici contro Israele, minacciando la sicurezza regionale. Con capacit√† che permetterebbero loro di raggiungere Tel Aviv in soli 400 secondi e di bypassare il sistema Iron Dome, questi vettori rappresentano una nuova sfida strategica. Quali saranno le conseguenze di questa escalation e come risponder√† la comunit√† internazionale? La tensione si fa sempre pi√Ļ palpabile in una regione gi√† complessa e instabile.

L'Iran ha annunciato questa mattina, 18 giugno, di aver lanciato missili ipersonici contro Israele. ¬ę√ą stata effettuata l'11esima ondata dell'orgogliosa Operazione Vera. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it ¬© Ilmessaggero.it - Fattah, il missile ipersonico iraniano: pu√≤ raggiungere Tel Aviv in 400 secondi. Cos'√® e perch√© "buca" Iron Dome

In questa notizia si parla di: fattah - missile - ipersonico - iraniano

ipotizziamo 12 intercettori per un missile Fattah-1 (come si vede in un video di oggi), ciò significa che Israele sta spendendo 144 milioni di dollari per "intercettare" (non sempre con successo) un singolo missile ipersonico iraniano. Questa situazione non è sost Vai su X

Fattah, il missile ipersonico dell’Iran che sfida Israele: 400 secondi per arrivare a Tel Aviv; Fattah, il missile ipersonico iraniano: può raggiungere Tel Aviv in 400 secondi. Cos'è e perché buca Iron Dome; Missili ipersonici lanciati da Iran contro Israele: cosa sono e come funzionano.

Fattah, il missile ipersonico iraniano: può raggiungere Tel Aviv in 400 secondi. Cos'è e perché "buca" Iron Dome - L'Iran ha annunciato questa mattina, 18 giugno, di aver lanciato missili ipersonici contro Israele. Riporta msn.com

Iran lancia nuovo razzo ipersonico contro Israele: "Ha bucato il loro scudo" - Ecco cosa sappiamo su velocità, portata e implicazioni strategiche. Scrive msn.com