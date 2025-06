Fashion Connections con Noemi

Nella quinta puntata di “25 Years of Fashion Connections” by Serravalle Designer Outlet, Noemi ci guida tra musica, moda e nostalgia, svelando come ogni suo outfit sia un messaggio silenzioso ricco di significato. La cantante, alias Veronica Scopelliti, ci racconta il suo stile come un linguaggio personale, dall’eleganza raffinata alla provocazione, dimostrando che dietro ogni look si cela una storia da ascoltare...

Nella quinta puntata di "25 Years of Fashion Connections" by Serravalle Designer Outlet, Linkiesta Etc ha parlato di musica, moda e nostalgia con la cantante Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti. Ogni outfit rappresenta un messaggio, un linguaggio aggiunto per Noemi: «Penso al mio pezzo che si intitola Non sono io, dove indosso una maschera-gioiello che da un lato mi incornicia il viso e dall'altro pone l'attenzione sulla bocca e il mento. Una maschera che è frutto della volontà di raccontare anche il tema della canzone, dove mi trasformo in un'androide, una cyborg. Ma usare la moda vuol dire anche connettersi con sé stessi».

