Farfalle piante e bozzoli | iniziati i lavori per l' isola della biodiversità della pensilina

L'inizio dei lavori per l'isola della biodiversità della pensilina segna un passo importante verso la rinascita e la valorizzazione di questo spazio. Dopo il trasferimento dell’ufficio turistico di Viterbo, l’intervento mira a creare un’area innovativa, immersa nella natura e ricca di fascino. Farfalle, piante e bozzoli prenderanno vita in una cornice rigenerata, pronta a conquistare visitatori e residenti, rendendo il quartiere un esempio di sostenibilità e bellezza.

Dopo il trasferimento, avvenuto il primo giugno, dell'ufficio turistico di Viterbo in via Ascenzi, insieme all'infopoint della Via Francigena, sono ufficialmente iniziati ieri i lavori di riqualificazione dell'area della pensilina del Sacrario. La zona è stata recintata per consentire l'avvio.

