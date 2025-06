Fantini conquista le vette del vino spagnolo | l’acquisizione della cantina ex Venta la Vega

Fantini conquista le vette del vino spagnolo con l’acquisizione della storica cantina ex Venta la Vega. Questa mossa strategica segnala un nuovo capitolo di crescita internazionale, aprendo le porte a prospettive incredibili e a una decuplicazione della produzione in Spagna nel prossimo futuro. Un passo audace che rafforza la presenza del gruppo nel mercato globale, consolidando la sua posizione di leader nel settore vinicolo.

Il gruppo vinicolo Fantini compie un nuovo, importante passo nella sua strategia di espansione internazionale. Nei giorni scorsi ha infatti perfezionato l’acquisizione della cantina ex Venta la Vega in Spagna, un’acquisizione che apre a prospettive di crescita straordinarie. L’operazione consentirà a Fantini di pianificare uno sviluppo fino a ieri impensabile, con la possibilità di decuplicare la propria attuale produzione iberica nel giro di dieci anni, migliorando ulteriormente il già elevato livello qualitativo dei suoi vini. Questa notizia segna una svolta significativa per il gruppo, che dalla sua fondazione nel 1994 a Ortona, in Abruzzo, è diventato un punto di riferimento tra le aziende vinicole esportatrici del Sud Italia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Fantini conquista le vette del vino spagnolo: l’acquisizione della cantina ex Venta la Vega

