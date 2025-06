Fano Calcio | strategie di mercato per il campionato di Promozione

analizzare ogni possibile opportunità per rinforzare la rosa e affrontare al meglio il prossimo campionato di promozione. Con una strategia mirata e una visione chiara, il Fano Calcio mira a consolidare la sua posizione e puntare all’obiettivo prestigioso della promozione. Mentre l’attesa cresce, i tifosi possono già sognare un futuro ricco di successi e grandi emozioni.

In attesa dell’apertura ufficiale del mercato dilettanti, il 1° luglio prossimo, il Fano Calcio sta sondando il terreno un po’ in tutte le direzioni per farsi trovare pronto quando poi dovrà ufficialmente depositare i nomi dei nuovi tesserati. Dati ormai per assodati i primi due acquisti, Niccolò Gucci e Filippo Scarlatti, il direttore sportivo Canestrari, il presidente Mei e il vicepresidente Biagiotti sono impegnati in questi giorni ad allacciare contatti con quelli che poi potrebbero essere i giocatori del Fano nel campionato di Promozione. Tra le priorità c’è, ovviamente, quella di completare il prima possibile il parco dei giocatori under: chiudere gli accordi in questo periodo significa assicurarsi per tempo i migliori giovani che ci sono in circolazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net