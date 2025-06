Famiglie in difficoltà nell’ex fabbrica della mafia

Le famiglie in difficoltà trovano un nuovo inizio nel cuore di Ruginello, dove prende forma il rifugio reso possibile dal progetto di Offertasociale. Un’operazione che trasforma uno spazio un tempo legato alla mafia in un luogo di speranza e rinascita per chi ha perso tutto, dimostrando che con solidarietà e impegno, si può riscrivere il futuro. Ecco come il cambiamento ancora una volta vince sull’ombra del passato.

L'ossatura ormai è evidente, nel cantiere di Ruginello prende forma il nuovo rifugio delle famiglie in difficoltà. Progetto di punta di Offertasociale, l'azienda dei comuni del Vimercatese e del Trezzese che si prende cura dei fragili. E in cima alla lista c'è chi non riesce più a mettersi un testo sopra testa, dopo uno sfratto. Prima della nuova missione, lo stabile nella frazione di Vimercate era della mafia che ci riciclava denaro attraverso una fabbrica di lampadari confiscata e restituita alla collettività. Ora, la nuova destinazione. Il restyling è stato finanziato dal Pnrr, 1,8 milioni, costi coperti al 100% e servizi a disposizione di tutto il territorio nella palazzina di tre piani, 600 metri quadrati e altri 600 di giardino in via Maria Ausiliatrice.

