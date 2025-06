Famiglia Borsellino | Semplicemente grazie

La famiglia Borsellino, con grande emozione, desidera ringraziare tutti coloro che continuano a portare avanti i valori di giustizia, speranza e fiducia nei giovani. La loro testimonianza di coraggio e dedizione si intreccia con le parole di un’Italia che non dimentica, alimentando la luce di un futuro migliore. Semplicemente grazie: perché ogni gesto di solidarietà è un passo verso un domani più giusto e consapevole.

Apprendiamo con commozione che tra le tracce della prova scritta di italiano per la maturità di quest'anno, vi è un riferimento all'attenzione e alla fiducia che nostro padre riponeva nei giovani. Egli nutriva una enorme speranza nelle future generazioni ed abbiamo sempre pensato che a reggere i suoi sforzi vi fosse il senso di una

