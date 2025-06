Famiglia Berlusconi si allontana dal calcio | il Monza è sempre più vicino a una cordata americana

Dopo aver dominato il panorama calcistico italiano, la famiglia Berlusconi si sta progressivamente distanziando dal Monza, che si avvicina a una nuova era con una cordata americana pronta a prendere le redini. Nel 2018, l'acquisto totale del club segnò un capitolo storico, ma ora il futuro sembra indirizzato verso un nuovo capitolo internazionale. Un cambiamento che potrebbe trasformare profondamente il volto del club e della sua gestione.

Nel settembre 2018 la famiglia Berlusconi aveva acquisito il 100% delle azioni del Monza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Famiglia Berlusconi si allontana dal calcio: il Monza è sempre più vicino a una cordata americana

