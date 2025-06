Faenza Calcio | confermati Ruffilli Albonetti Gimelli e Gjordumi per la stagione 2025-26

Il Faenza Calcio si prepara con entusiasmo alla stagione 2025-26, consolidando le basi per un nuovo ciclo di successi. Dopo la salvezza raggiunta ai playout contro il Gambettola, la società ha annunciato la conferma di pilastri fondamentali come Ruffilli, Albonetti, Gimelli e Gjordumi. Con Nicola Cavina ancora al timone come tecnico e DS, l’obiettivo è continuare a crescere e puntare sempre più in alto. La strada è tracciata: ora si tratta di...

Il portiere e capitano Riccardo Ruffilli, i difensori Matteo Albonetti e Francesco Gimelli, e la mezzala Qazim Gjordumi. Ecco le prime conferme del Faenza che, dopo la salvezza ai playout contro il Gambettola, ha deciso da dove ripartire per la stagione 2025-26, seconda consecutiva in Eccellenza. Nicola Cavina, tecnico e ds anche lui confermato nel doppio ruolo, ha espresso soddisfazione: "La società è molto contenta di confermare questi giocatori che hanno fornito un rendimento costante, dimostrando notevoli qualità di far gruppo. Li riteniamo molto importanti dal punto di vista tecnico e umano, quindi ideali per trasmettere la loro esperienza ai giocatori più giovani". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Faenza Calcio: confermati Ruffilli, Albonetti, Gimelli e Gjordumi per la stagione 2025-26

Dopo la conferma di mister Nicola Cavina in panchina e nel ruolo di direttore sportivo, il Faenza calcio dà il via all'operazione mercato partendo da quattro elementi di esperienza e qualità.

