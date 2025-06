Facciata imbrattata da vernice colorata al Maximall | interviene la direzione del centro

Durante i lavori di ristrutturazione al Maximall Pontecagnano, un incidente ha trasformato la facciata in una vera e propria opera d’arte colorata, con vernice rossa ovunque. La direzione è intervenuta prontamente, ma l'episodio ha attirato l’attenzione di clienti e passanti, creando un cortocircuito tra caos e curiosità. Ora, il centro si prepara a ripulire e valorizzare questa occasione inattesa per rinnovare la propria immagine, dimostrando attenzione e creatività.

Una manovra maldestra durante i lavori sul tetto del centro commerciale Maximall Pontecagnano ha causato il rovesciamento accidentale di diversi bidoni di vernice rossa, finiti sulla facciata del centro e persino sulle porte d’ingresso. A quanto pare, alcuni operai stavano effettuando interventi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Facciata imbrattata da vernice colorata al Maximall: interviene la direzione del centro

In questa notizia si parla di: centro - facciata - vernice - maximall

Facciata imbrattata da vernice colorata al Maximall: interviene la direzione del centro; Maximall Pontecagnano, fiume di vernice rossa sulla facciata.

Apertura Maximall Pompeii, rinviata l'anteprima con influencer - Nulla di fatto per l’anteprima alla stampa del Maximall Pompeii, il centro per lo shopping e il divertimento che avrebbe dovuto aprire le sue porte a giornalisti, influencer e politici per ... Secondo msn.com

Maximall Pompeii: 1500 assunzioni in arrivo, inaugurazione rinviata a data da destinarsi - Slitta a data da destinarsi l'apertura del Maximall Pompeii, il nuovo centro commerciale di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, che porterà ben 1500 nuove assunzioni in Campania. Segnala msn.com