Fabio Panetta | L' incertezza della politica monetaria nell' area euro

La politica monetaria nell'area euro si trova oggi di fronte a un’incertezza senza precedenti, come sottolineato dal governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, durante la conferenza per i 50 anni di Prometeia a Milano. Le proiezioni della BCE indicano che l’inflazione rimarrà ben al di sotto del target del 2% per un periodo prolungato, sollevando interrogativi cruciali sulle strategie future. Ma quali sono le implicazioni di questa volatilità?

"Attualmente, la politica monetaria nell'area dell'euro si trova nuovamente ad affrontare un contesto di elevata incertezza ". E' quanto afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta a Milano in occasione della conferenza per i 50 anni di Prometeia che ricorda come le proiezioni Bce "per i prossimi mesi indicano un' inflazione che si manterrà ben al di sotto dell'obiettivi del 2% per un periodo prolungato, accompagnata da una dinamica produttiva debole." "A contribuire all'incertezza concorrono, da un lato, i segnali contraddittori provenienti dalla politica commerciale degli Stati Uniti e "il conflitto tra Israele e Iran".

