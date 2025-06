Fabio Panetta | Incertezza Economica e Inflazione Sotto il 2% nell' Eurozona

In un panorama economico segnato da incertezze crescenti, le parole di Fabio Panetta risuonano come un campanello d'allarme e un invito alla riflessione. Il governatore della Banca d’Italia evidenzia che la politica monetaria nell’area euro si trova di nuovo sotto pressione, con l’inflazione prevista sotto il 2% per un lungo periodo. Ma quali saranno le conseguenze di questa situazione? Scopriamolo insieme.

"Attualmente, la politica monetaria nell'area dell'euro si trova nuovamente ad affrontare un contesto di elevata incertezza ". E' quanto afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta a Milano in occasione della conferenza per i 50 anni di Prometeia che ricorda come le proiezioni Bce "er i prossimi mesi indicano un' inflazione che si manterrĂ ben al di sotto dell'obiettivi del 2%per un periodo prolungato, accompagnata da una dinamica produttiva debole. "A contribuire all'incertezza concorrono, da un lato, i segnali contraddittori provenienti dalla politica commerciale degli Stati Uniti e "il conflitto tra Israele e Iran".

ROMA (ITALPRESS) - Redditi reali in crescita, mercato del lavoro ai massimi, inflazione sotto controllo. Nonostante l'incertezza globale alimentata dalle politiche commerciali annunciate dagli Stati Uniti, i fondamentali dell'economia italiana sono buoni, almen

