Fabbian il contro-riscatto dell’Inter è sempre più lontano | su di lui un altro club in Serie A – Sky

Il futuro di Giovanni Fabbian si fa sempre più incerto: mentre l’Inter si prepara al contro-riscatto da 12 milioni, un altro club di Serie A ha messo gli occhi su di lui. La sua versatilità e il talento emergente attirano l’interesse di una squadra desiderosa di rinforzare il proprio centrocampo. La corsa per assicurarsi le sue prestazioni entra nel vivo, lasciando i tifosi con la voglia di scoprire quale strada prenderà il suo destino.

Nell'accordo tra Inter e Bologna c'è una clausola per contro-riscattare Giovanni Fabbian pagando la clausola di 12 milioni. Secondo quanto riportato da Sky, su di lui c'è il forte pressing di un altro club di Serie A. ALTRO CLUB – Dopo il rinnovo di Matias Vecino, la società biancoceleste è al lavoro per consegnare a Maurizio Sarri un elemento capace di garantire inserimento e anche qualche gol. Per questo la scelta di puntare sull'ex vivaio dell' Inter, Giovanni Fabbian. Prodotto del vivaio dell'Inter, ha disputato una stagione solida sotto la guida di Vincenzo Italiano, anche se non da titolare.

Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: ufficiale il nuovo ruolo nel club nerazzurro. Tutti i dettagli - L'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Luca Adornato, ex dirigente della Juventus, come nuovo Brand & Marketing Director.

