Fa un incidente si rifiuta di sottoporsi all'alcol test e poi aggredisce i poliziotti | 45enne arrestato

Un episodio di pura tensione a Frattamaggiore: un uomo di 45 anni, coinvolto in un incidente, si rifiuta di sottoporsi all'alcol test e, alla vista degli agenti, aggredisce i poliziotti con calci e pugni. La sua reazione violenta ha portato all'arresto, lasciando emergere ancora una volta l'importanza della calma e del rispetto nelle situazioni di emergenza. Continua a leggere per scoprire come si sono conclusi i fatti.

L'uomo è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato a Frattamaggiore, nella provincia di Napoli. Una volta nella volante, l'uomo ha continuato a sferrare calci e pugni all'interno dell'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

