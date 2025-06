F1 la Thailandia al posto di Spa-Francorchamps nel 2028? Bangkok stanzia 1,2 miliardi di dollari per avere il proprio GP

La Thailandia si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel mondo della Formula 1, sostituendo Spa-Francorchamps nel calendario 2028 con un GP tutto suo a Bangkok. Con un investimento di 12 miliardi di dollari, il paese si impegna a diventare una delle tappe piĂą attese del Circus. Un progetto ambizioso che promette di portare energia e innovazione, trasformando sogni in realtĂ e lasciando il segno nel panorama motoristico globale.

Proseguono le grandi manovre per portare la Formula 1 in Thailandia a partire dal 2028. Il progetto è stato annunciato da tempo, ma ieri ha ricevuto un’indispensabile luce verde per trasformarsi dallo stato di “castello in aria” a prospettiva credibile e concreta. Il governo thailandese ha approvato lo stanziamento di un budget pari a 1,2 miliardi di dollari per le operazioni necessarie a imbastire l’appuntamento, come annunciato dal ministro dello sport e del turismo Sorawong Thienthong. Non si utilizzerĂ l’autodromo di Buriram, dove la MotoGP corre dal 2018, troppo isolato e lontano dai centri turistici per risultare appetibile alla Formula 1 (fermo restando che l’impianto andrebbe adeguato agli standard richiesti dal Circus, il che imporrebbe un profondo lavoro di ampliamento e ristrutturazione). 🔗 Leggi su Oasport.it