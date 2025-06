F1 Javier Bardem | Creare un bromance con Brad Pitt è stato dannatamente facile

f1 Javier Bardem e Brad Pitt: un bromance nato tra risate e complicità sul set, dimostrando che anche tra star internazionali il fascino e l'amicizia possono nascere in modo spontaneo. La loro chimica, irresistibile e autentica, promette di conquistare il pubblico al cinema dal 25 giugno, distribuito da Warner Bros. Una storia di amicizia che rende ancora più atteso l'atteso film, portando sul grande schermo un'inedita alleanza tra due icone del cinema.

Il fascino inossidabile di Brad Pitt miete vittime anche tra i colleghi maschi, come ha spiegato il compagno di set Javier Bardem. Neppure Javier Bardem è immune al fascino del collega Brad Pitt, che affianca nell'atteso F1, al cinema dal 25 giugno distribuito da Warner Bros, e con cui ha instaurato un curioso bromance sul set. "Ci conoscevamo da pochissimo e abbiamo dovuto creare questa bromance. il che, con Brad Pitt, non è poi così difficile, se volete la mia opinione", ha scherzato l'attore spagnolo durante un'apparizione al Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "È come dire, 'Okay, ho capito'", ha aggiunto Bardem, dimostrandosi autoironico tanto da aggiungere: "Per Brad è stato un po' più difficile". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - F1, Javier Bardem: "Creare un bromance con Brad Pitt è stato dannatamente facile"

Sarà la corsa più importante della loro vita. Con Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon e Javier Bardem e dal regista di Top Gun: Maverick, #F1IlFilm, dal 25 giugno al cinema. #F1 Vai su Facebook

