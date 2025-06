Ex Milan Reijnders | Pronti via! Subito titolare con la maglia del Manchester City

Dopo il recente addio al Milan, è già tempo di scendere in campo dal primo minuto per Tijjani Reijnders. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Reijnders: Pronti, via! Subito titolare con la maglia del Manchester City

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

Reijnders è pronto a salutare il Milan. Il Manchester City ha alzato l'offerta a 70 milioni con bonus, trovando l'intesa con i rossoneri. Restano solo da sistemare gli ultimi dettagli: Guardiola lo vuole subito per il Mondiale per Club.

Mercato, il Milan cambia strategia: giocatori pronti per vincere subito - L’ultima traccia di mercato rossonero porta a Granit Xhaka, centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen. Da informazione.it

Milan, Reijnders al Manchester City: le cifre e i dettagli sull'accordo in chiusura - Intesa vicina tra i due club, con il centrocampista olandese che si appresta a lasciare la Serie A per approdare alla corte di Pep Guardiola ... msn.com scrive