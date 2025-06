Ex Milan Fassone su Gattuso | Scelta azzeccata ha doti tecniche e sa fare gruppo

Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, ha sempre creduto nelle potenzialità di Gennaro Gattuso, sottolineando come la sua scelta sia stata azzeccata: il tecnico mostra doti tecniche eccezionali e un talento naturale nel creare coesione. Ora, con il suo ingaggio come nuovo CT azzurro, Gattuso si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi per la Nazionale.

Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, ha sempre riposto grande fiducia in Gennaro Gattuso: le sue parole sul nuovo CT azzurro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Fassone su Gattuso: “Scelta azzeccata, ha doti tecniche e sa fare gruppo”

In questa notizia si parla di: milan - fassone - gattuso - scelta

Theo Hernández verso l’Al Hilal: accordo tra Milan e sauditi per 30 milioni più 5 di bonus. Al terzino francese pronto un maxi contratto da 18 milioni l’anno. Ora manca solo il suo sì, atteso a breve. Vai su Facebook

Fassone: Gattuso ct scelta azzeccata, al Milan ebbi modo di apprezzare le sue doti tecniche; Fassone: Da De Laurentiis è arrivato un cambio di passo, avete visto cosa ha fatto?; Il Servizio bolivariano dell'intelligence del Venezuela ha arrestato 28 tifosi del Deportivo Táchira.

Fassone: "Gattuso ct scelta azzeccata, al Milan ebbi modo di apprezzare le sue doti tecniche" - Fassone: 'Gattuso ct scelta azzeccata, al Milan ebbi modo di apprezzare le sue doti tecniche' Marco Fassone è sempre stato un estimatore di Gennaro Gattuso. Segnala informazione.it

Fassone: "Da De Laurentiis è arrivato un cambio di passo, avete visto cosa ha fatto?" - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Fassone, ex direttore generale del Napoli “Gattuso ct? Si legge su msn.com