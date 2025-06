Ex comandante arrestato la lite con una vigilessa e le minacce con la pistola | Ti uccido

Un episodio inquietante scuote la tranquillità di Mondragone: l'ex comandante della polizia municipale, David Bonuglia, è stato arrestato dopo una violenta lite con una vigilessa avvenuta nel gennaio 2021. La discussione si è trasformata in minacce con una pistola, culminando in un grave intervento delle forze dell'ordine. Questa vicenda solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto delle norme all’interno delle istituzioni pubbliche, suscitando grande attenzione e preoccupazione tra i cittadini.

E' partita da un'accesa lite avvenuta il 14 gennaio 2021 negli uffici del Comando della Polizia Municipale di Mondragone tra l'allora comandante David Bonuglia e una vigilessa, l'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere e dei carabinieri che ha portato all'arresto di Bonuglia, finito ai. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ex comandante arrestato, la lite con una vigilessa e le minacce con la pistola: "Ti uccido"

