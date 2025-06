Ex Benevento mister Caserta resta in B e approda in una piazza ambiziosa

Dopo aver guidato il Benevento e il Catanzaro, raggiungendo importanti traguardi in Serie B, Fabio Caserta si prepara a una nuova avventura nella prestigiosa piazza di Bari. La sua scelta di restare in cadetteria sottolinea la sua determinazione e ambizione di crescere e contribuire a progetti ambiziosi. Con il suo talento e la sua esperienza, il mister si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, portando entusiasmo e competenza in una società che mira ai vertici del campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Mancava solo l'ufficialità che è arrivata oggi: Fabio Caserta è il nuovo allenatore del Bari, squadra con la quale ha firmato un contratto fino al giugno del 2027. Dopo la fine del rapporto con il Catanzaro, condotto fino alla semifinale playoff in serie B, per il tecnico di Melito si sono aperte le porte di una delle società più ambiziose di tutta la serie Cadetta. Mister Caserta nella sua carriera ha allenato anche il Benevento sempre in serie B, esperienza chiusa con un esonero a settembre del 2022 in una stagione pessima per la Strega terminata con la retrocessione in serie C.

