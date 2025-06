Evento internazionale del Beach Volley in piazza Duomo c' è chi dice no

L’atmosfera si infiamma tra entusiasmo e delusione all’evento internazionale di beach volley in Piazza Duomo C 232. La controversia sul utilizzo del basolato lavico come parcheggio ha acceso un dibattito acceso, evidenziando disparità di trattamento che alimentano la frustrazione degli operatori come Sergio Lo Piano. Tra aspettative disattese e opportunità sfruttate, emerge il desiderio di trasparenza e rispetto per la città. La questione rimane aperta, lasciando tutti con un interrogativo: cosa si può fare per un equilibrio giusto e condiviso?

"Quando chiedi di utilizzare il basolato lavico come area parcheggio per i pullman dicono che non si può proprio fare, poi gli caricano motori e quant'altro per la sei giorni del beach volley ed è tutto ok". C'è amarezza nelle dichiarazioni di Sergio Lo Piano, fra i più attivi operatori.

