Evasioni sequestri e suicidi in cella | carceri italiane alla conta delle tragedie

Le cronache carcerarie italiane sono segnate da episodi drammatici che mettono in luce un sistema in crisi. Evasioni, sequestri e suicidi si susseguono, evidenziando le gravi lacune strutturali e di personale. È giunto il momento di affrontare con decisione queste emergenze, per garantire sicurezza e dignità a chi è detenuto e a chi lavora nelle strutture. La soluzione richiede interventi immediati e una seria riflessione sul futuro del nostro sistema penitenziario.

Continuano le problematiche all’interno delle carceri italiane: disordini e danni a Terni e Spoleto. A Roma una evasione durata 48 ore, a Teramo sequestrati mezzo chilo di stupefacenti e a Campobasso il suicidio di un detenuto. Tornano a parlare i segretari del SAPPE sulle strutture inadeguate, la carenza di personale, la mancanza di idonei dispositivi . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Evasioni, sequestri e suicidi in cella: carceri italiane alla conta delle tragedie

In questa notizia si parla di: carceri - italiane - evasioni - sequestri

Mattarella: nelle carceri italiane ci siano sempre più valori Costituzione - Il Presidente Mattarella, intervenendo al Convegno per il 50° anniversario dell'ordinamento penitenziario, ha sottolineato l'urgenza di introdurre sempre più valori costituzionali nelle carceri italiane.

Il Venerdì di Repubblica - Carcere, la grande fuga: perché in Italia le evasioni sono così facili; Chi era Graziano Mesina: una vita in fuga tra sequestri, evasioni, grazia e ricadute; Carceri campane: tentata evasione ad Avellino e maxi sequestro di droga a Salerno.

Carceri: Spp, in 9 mesi evasioni e tentate fughe +700% - fanno diventare le carceri italiane le peggiori in Europa e le avvicinano a quelle ... Da ansa.it

Carcere, la grande fuga: perché in Italia le evasioni sono così facili - tiene ormai un diario quasi quotidiano di quello che succede nelle carceri italiane. repubblica.it scrive