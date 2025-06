Evadono le tasse registrando barche per oltre due milioni all' estero | raffica di sanzioni 21 proprietari nei guai

Una vera e propria fuga di capitali nel settore nautico: 21 proprietari di imbarcazioni di lusso sono stati scoperti a evadere tasse per oltre due milioni di euro registrando le loro barche all’estero. Tra vele di 15 metri e motoscafi di lusso, si nascondeva un giro illecito che ora rischia sanzioni severe. La Guardia di Finanza di Trieste sta smascherando un sistema poco trasparente, sottolineando l’importanza del rispetto delle leggi fiscali in Italia.

