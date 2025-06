Evade dagli arresti domiciliari per andare a raccoglie le ciliegie nel giardino del vicino

Un gesto irresponsabile e rischioso: un giovane di 22 anni evade dagli arresti domiciliari per dedicarsi alla raccolta delle ciliegie nel giardino del vicino. Martedì 17 giugno, i carabinieri di Pontelagoscuro, durante un normale servizio di controllo, hanno scoperto questa azione sconsiderata che potrebbe avere serie conseguenze legali. La vicenda evidenzia quanto sia importante rispettare le misure restrittive per la sicurezza di tutti.

Nel pomeriggio di martedì 17 giugno, una pattuglia di carabinieri di Pontelagoscuro impegnata in un servizio di controllo del territorio si è recata in via Conchetta al fine di effettuare un controllo presso l'abitazione di un 22enne sottoposto al regime della detenzione domiciliare.

