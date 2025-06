Evade dagli arresti domiciliari per andare a raccoglie le ciliegie nel giardino del vicino

Un gesto irresponsabile e pericoloso: un giovane di 22 anni evade dagli arresti domiciliari per dedicarsi alla raccolta delle ciliegie nel giardino del vicino. Martedì 17 giugno, durante un normale controllo, i carabinieri di Pontelagoscuro scoprono questa insolita fuga dalla legge, dimostrando come la tutela della sicurezza pubblica richieda sempre attenzione e determinazione. Iscriviti per scoprire le conseguenze di questo comportamento e le misure adottate dalle forze dell’ordine.

Nel pomeriggio di martedì 17 giugno, una pattuglia di carabinieri di Pontelagoscuro impegnata in un servizio di controllo del territorio si è recata in via Conchetta al fine di effettuare un controllo presso l'abitazione di un 22enne sottoposto al regime della detenzione domiciliare.

