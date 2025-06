EurOrchestra | concerto I mestieri della musica con Mozart Puccini Rossini e Gluck

Preparati a vivere un’emozione unica: sabato 21 giugno alle 19:30, l’Auditorium della Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi di Bari si trasformerà nel palcoscenico di EurOrchestra, protagonisti di un emozionante concerto dedicato ai grandi mestieri della musica con le opere di Mozart, Puccini, Rossini e Gluck. Un’occasione imperdibile per celebrare la Festa della Musica 2025 e lasciarsi incantare dalla magia delle note. Non mancare!

Sabato 21 giugno, alle 19,30, nell’Auditorium della Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi di Bari (via Pietro Oreste 45), l’EurOrchestra da Camera di Bari torna in scena con un nuovo appuntamento della sua stagione “Concerti in Biblioteca”, stavolta dedicato alla Festa della Musica 2025. 🔗 Leggi su Baritoday.it