Europei Under 21 | Spagna e Italia pareggiano 1-1 Spagna in vetta al Girone A

Un duello emozionante tra Spagna e Italia conclude il girone A con un pareggio 1-1, che permette alla nazionale iberica di rimanere in vetta. La partita, combattuta e ricca di suspense, ha mostrato talento e determinazione da entrambe le squadre. Ora, l'attenzione si sposta verso le prossime sfide per scoprire quale squadra affronterà la fase successiva con maggior slancio. Resta sintonizzato per tutti gli aggiornamenti!

spagna 1 italia 1 SPAGNA (4-2-3-1): Cunat 6.5; Pubill 6 (29’ st Torre 6), R. Marin 6, Herzog 6, Garcia 6; Jaureguizar 6, P. Marin 5.5 (20’ st Lopez 6); Moro 7.5 (45’ st Tarrega sv), Moleiro 6.5 (29’ st Juanlu 6), Rodriguez 6.5 (20’ st Guerra 6); Fernandez 5.5. Allenatore: Denia 6.5. ITALIA (4-3-2-1): Zacchi 6; Kayode 6, Ghilardi 6, Coppola 6.5, Turicchia 5.5 (39’ st Ruggeri sv); Doumbia 5.5, Guarino 5.5 (39’ st Pirola sv), Bianco 6; Pisilli 7 (45’ st Prati sv), Fazzini 6.5 (29’ st Casadei 6); Ambrosino 5 (29’ st Gnonto 6). Allenatore: Nunziata 6.5. Arbitro: Nicholas Walsh (Scozia) 6. Reti: 8’ st Rodriguez, 14’ st Pisilli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei Under 21: Spagna e Italia pareggiano 1-1, Spagna in vetta al Girone A

