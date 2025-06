Europei Under 21 Nunziata | I ragazzi hanno fatto una grande partita

Gli Europei Under 21 in Slovacchia sono stati un concentrato di emozioni e sorprese. Gli azzurri di Nunziata hanno dato tutto in campo, dimostrando carattere e determinazione. Dopo una partita intensa contro la Spagna, l’Italia si prepara ora alla fase successiva con entusiasmo e ambizione. La sfida tra Inghilterra e Germania si avvicina, promettendo emozioni ancora più grandi: il cammino degli azzurrini prosegue, pronti a scrivere nuove pagine di storia.

Trnava (Slovacchia), 17 giugno 2025 – Il primo gol subito agli Europei Under 21 in corso in Slovacchia costa caro all’Italia, fermata sull’1-1 dalla Spagna che chiude così al primo posto il girone A in virtù della miglior differenza reti e lascia la seconda piazza agli azzurri (comunque qualificati alla seconda fase) che adesso affronteranno una tra Inghilterra e Germania. Come preannunciato alla vigilia, il CT Carmine Nunziata ha rivoluzionato lo scacchiere azzurro ma soprattutto il modulo di gioco, passando alla difesa a tre (3-4-2-1), e l’Italia ha impiegato quasi 20’ per metabolizzare i nuovi dettami tattici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei Under 21, Nunziata: "I ragazzi hanno fatto una grande partita"

In questa notizia si parla di: europei - under - nunziata - ragazzi

