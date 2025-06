Europei di Scherma 2025 due bronzi per l’Italia | sul podio le squadre di spada maschile e sciabola femminile

La quinta giornata dei Campionati Europei di Genova 2025 conferma il grande momento dell’Italia nella scherma, con due nuove medaglie di bronzo firmate dalle squadre di spada maschile e sciabola femminile. Un risultato che porta il totale a 11, pareggiando il record dello scorso anno, e testimonia la forza e la passione degli azzurri. Mentre le gare proseguono, l’entusiasmo cresce, alimentato dai giovani talenti che stanno scrivendo un capitolo indimenticabile di questa edizione.

Genova, 18 giugno 2025 – La quinta giornata dei Campionati Europei di Genova 2025 regala all’Italia altre due medaglie: doppio bronzo azzurro con le firme delle squadre di spada maschile e sciabola femminile, per volare a quota 11 nel bilancio complessivo (numericamente pareggiato il bottino dell’edizione 2024 a Basilea quando mancano ancora due gare in programma domani) in un mercoledì ricchissimo di emozioni e nel segno dei debuttanti, la metà degli atleti saliti sul podio quest’oggi. Terzo posto di grande valore per il quartetto inedito degli spadisti, composto dal veterano Andrea Santarelli, dal giovane ma già affermato Davide Di Veroli e da due esordienti, l’argento individuale – ancora in età da Under 20 – Matteo Galassi e Gianpaolo Buzzacchino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it