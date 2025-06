Europei di Calcio Under 21 l’Italia vola ai quarti di finale | Inghilterra o Germania la prossima avversaria

Gli Europei di calcio Under 21 in Slovacchia regalano emozioni e sorprese: l’Italia di Mister Nunziata si qualifica ai quarti di finale grazie al pareggio con la Spagna, mantenendo vive le speranze di conquistare il titolo. Con un gol di Pisilli nel secondo tempo, gli Azzurrini dimostrano carattere e determinazione. Ora, l’attesa è tutta per scoprire se affronteranno Inghilterra o Germania, due grandi rivali pronti a sfidarsi questa sera alle 21. Gli ottavi sono alle spalle, ora si gioca per il sogno...

Arriva il pareggio dalla partita con la Spagna dell’Italia Under 21, agli Europei di Calcio, in svolgimento in Slovacchia. Gli Azzurrini di Mister Nunziata fanno 1-1, con gol di Pisilli al secondo tempo. La Nazionale Tricolore è seconda nel Gruppo A e attende, nella serata di oggi, di conoscere la prossima avversaria tra l’Inghilterra e la Germania (partita in serata alle 21) e tornerà in campo il 22 giugno. Intanto, si applaudono i quarti di finale conquistati. Le interviste e il tabellino – Fonte FIGCfigc.it. Carmine Nunziata è soddisfatto per la prestazione dei suoi: “Abbiamo fatto una grande partita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

