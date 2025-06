Eurocamera chiede di prolungare Next Generation Eu per completare i progetti Pnrr

L'Eurocamera si mobilita per garantire il completamento dei progetti PNRR, chiedendo un'estensione del Next Generation Eu oltre il 2026. Con una risoluzione storica adottata con oltre 400 voti favorevoli, il Parlamento europeo riconosce l'importanza strategica di questa misura per sostenere investimenti chiave in tempi di grande incertezza economica. La proposta mira a consolidare il percorso di ripresa e rilancio dell’Europa, confermando la priorità di valorizzare gli sforzi già avviati e assicurare un futuro stabile e prospero.

L'Eurocamera chiede di prolungare oltre il 2026 il Next Generation Eu per i progetti del Pnrr prossimi al completamento per garantire il completamento degli investimenti chiave. In una risoluzione non legislativa adottata mercoledì con 421 voti favorevoli, 180 contrari e 55 astensioni, il Parlamento europeo ha sottolineato l'effetto stabilizzatore del dispositivo Recovery and Resilience Facility in un contesto di forte incertezza economica. Il testo chiede di destinare gli investimenti a energia, difesa e infrastrutture transfrontaliere, come le ferrovie ad alta velocità , e di accelerare quelli riguardanti la protezione sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eurocamera chiede di prolungare Next Generation Eu per completare i progetti Pnrr

