Etnica 2025 | a Fucecchio concerti attività e street food

Etnica 2025 a Fucecchio si prepara a conquistare il Mugello con un mix unico di musica, arte e street food. Un festival che coinvolge quattro paesi, tra concerti mozzafiato e attività culturali in scenari suggestivi, offrendo un’esperienza coinvolgente per tutti. Dalla musica alle esposizioni, ogni momento sarà un’occasione per scoprire, condividere e vivere il cuore pulsante del Mugello. Non perderti questa straordinaria festa di culture e emozioni!

Etnica 2025 è Mugello Global Groove. Quattro paesi coinvolti: Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Dicomano, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo in luoghi estremamente suggestivi. Centrale sarĂ la musica ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, dj set.

