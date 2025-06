Estrodestro | serata di saggi di improvvisazione di fine anno

riconoscimento del proprio talento e la gioia di aver superato le sfide dell’apprendimento. Un evento unico, ricco di energia e creatività, che celebra il coraggio di improvvisare e di sognare in grande. Non mancate: vi aspettiamo per vivere insieme questa splendida serata di emozioni e sorrisi!

La scuola nazionale di improvvisazione teatrale Estrodestro il prossimo 22 giugno presenterà una serata dedicata ai saggi di fine anno: Assaggi. Dopo un anno di sacrifici, fatiche ma anche tante risate, gli allievi principianti della scuola aspettano per condividere con loro l'emozione del.

