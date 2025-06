Estra Siena Bsc travolge Franchigia Firenze 22-7 | vittoria per manifesta superiorità

Un match mozzafiato all’insegna del talento e della determinazione: l’Estra Siena Bsc ha dominato il campo di Marte, travolgendo la Franchigia Firenze con un punteggio di 22-7. Un risultato che testimonia il grande momento di forma dei bianconeri e la loro crescita costante. Con questa vittoria, Siena si conferma protagonista indiscussa nel campionato, pronto a sfidare ogni avversario con grinta e passione. La stagione promette ancora grandi emozioni.

L'Estra Siena Bsc espugna il diamante del Campo di Marte Pier Paolo Cesare Vita battendo la Franchigia Firenze, seconda forza del girone, 22-7, chiudendo l'incontro al 7° inning per manifesta superiorità. Un successo che certifica il grande momento di forma dei bianconeri, capaci di travolgere una delle squadre più quotate del girone. La partita si apre con il vantaggio dell'Estra: Alejandro Fernandez Matos ottiene la base su ball, ruba la seconda, arriva in terza complice un errore di tiro, e poi viene spinto a casa dalla valida a destra di Jeisis German De Jesus. Nella parte bassa dell'inning, però, Firenze reagisce e chiude avanti 2-1.

