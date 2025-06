Estate fiorentina torna ‘La Gaberiana’ con la terza edizione

L’Estate Fiorentina si illumina di una nuova vibrante stagione con il ritorno di ‘La Gaberiana’, il festival che rende omaggio a Giorgio Gaber, icona assoluta della cultura italiana. Dal 14 al 17 luglio, Firenze si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, musica e riflessioni, guidata dall’arte e dalla passione di Andrea Scanzi. Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nel mondo di uno dei più grandi artisti del Novecento, celebrando ...

FIRENZE – L’Estate Fiorentina si arricchisce di un appuntamento atteso e ormai consolidato: torna ‘La Gaberiana’, il festival che celebra la memoria e l’opera di Giorgio Gaber, figura imprescindibile della cultura italiana del Novecento. La terza edizione si svolgerà dal 14 al 17 luglio, articolandosi in quattro serate consecutive ricche di musica, incontri e riflessioni, sotto la direzione artistica di Andrea Scanzi. Un festival tra cultura, spettacolo e impegno civile. Dopo il successo degli anni precedenti, La Gaberiana si conferma come un momento centrale per il panorama culturale fiorentino, capace di coniugare pensiero critico, intrattenimento e impegno civile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it