Estate bagno dopo pranzo sì o no? Medici anti-bufale ‘sì ma a certe condizioni’

L’estate invita a vivere il mare e la piscina con spensieratezza, ma spesso ci chiediamo: si può fare il bagno subito dopo aver mangiato? Medici e esperti anti-bufale smentiscono il mito del pericolo, affermando che sì, è possibile, purché si rispettino alcune semplici condizioni. Scopriamo insieme quando è davvero sicuro tuffarsi e godersi l’acqua senza preoccupazioni!

(Adnkronos) – In estate al mare o in piscina si può fare il bagno dopo mangiato? O si devono aspettare le canoniche 2-3 ore che ogni genitore intima al figlio che chiede di buttarsi in acqua dopo il pranzo o la colazione? "Probabilmente sì, ma è consigliabile fare attenzione a una serie di condizioni che . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it