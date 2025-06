Estate a Sabaudia | gli eventi di giugno

L'estate a Sabaudia si apre con un tripudio di eventi che catturano l'essenza della tradizione e della convivialità. A giugno, la città si anima tra rievocazioni storiche e sapori autentici, offrendo un’anteprima vivace di quella che sarà una stagione indimenticabile. Un'occasione perfetta per vivere appieno il fascino di Sabaudia: scopriamo insieme gli appuntamenti imperdibili di questa prima parte di estate.

È in questa seconda metà di giugno che iniziano gli eventi estivi che animeranno Sabaudia per tutta la bella stagione. Una prima trance di appuntamenti che celebrano le antiche tradizioni contadine e dei coloni giunti per la bonifica con la Rievocazione Storica Aratura d'Epoca e la Sagra dei.