Essere padri ma con lentezza | l’Italia ancora fanalino di coda nel sud Europa per l’equità nel lavoro di cura

In un’epoca in cui i ruoli familiari stanno evolvendosi, l’Italia si conferma ancora fanalino di coda nel Sud Europa per l’equità nel lavoro di cura, nonostante i segnali di cambiamento siano evidenti. La recente indagine “State of Southern European Fathers”, condotta da Equimundo, rivela come i padri italiani stiano lentamente abbracciando nuove responsabilità. Un passo alla volta, ma il cammino verso una paternità più equa è ormai avviato.

La recente indagine “ State of Southern European Fathers ” – condotta da Equimundo su Italia, Spagna e Portogallo – fotografa importanti cambiamenti in atto nel ruolo dei padri nel Sud Europa; si inserisce nel progetto “The Engaging Men in Nurturing Care”, che sostiene l’equità di genere nell’assistenza, promosso in Italia dal Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini. Attraverso un questionario, tra settembre e ottobre 2024, sono state raccolte le voci di1.520 genitori con figli nei tre Paesi, metà donne e metà uomini, la maggioranza con un’età compresa tra i 30 e i 40 anni. Dalla ricerca emergono differenze nelle percezioni, nelle pratiche e nelle politiche nazionali e regionali; per l’ Italia si nota un’evoluzione culturale e sociale più lenta rispetto agli altri due Paesi e la persistenza di maggiori barriere strutturali, sociali e normative alla piena partecipazione dei padri alla cura dei figli, che ci relegano a fanalino di coda non solo del Nord ma anche del Sud Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Essere padri, ma con lentezza: l’Italia ancora fanalino di coda nel sud Europa per l’equità nel lavoro di cura

In questa notizia si parla di: italia - padri - europa - equità

“Rischieremo il carcere per il bimbo”. Due padri e un figlio, la sentenza: spiraglio per il rientro in Italia - Il recente pronunciamento della Corte Costituzionale offre nuovi spunti per una coppia di Padri aretini e il loro figlio, nato grazie a una donatrice.

Oggi Avvenire dà spazio a una proposta che ho presentato in Senato e che sento profondamente mia: portare lo psicologo in tutte le scuole, in modo stabile e strutturato. Siamo l’unico Paese in Europa a non prevederlo. Eppure è proprio lì, tra i banchi, che sp Vai su Facebook

Parità genitoriale. Italia ultima in Europa tra desiderio di cura e barriere culturali; Giustizia sociale, equità, cooperazione, come ritrovare i sentieri dell'Europa secondo Paola Bergamo (sulle tracce del nonno Mario Bergamo, eroe repubblicano mazziniano); SOCIETÀ, pari opportunità. Equità! Un viaggio che fa la differenza.