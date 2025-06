Espolosione bancomat ora è vero allarme sul territorio irpino

Una notte di paura in Irpinia: alle 2.30, due esplosioni devastanti hanno preso di mira il bancomat dell’ufficio postale di Calitri, causando danni ingenti e un bottino di circa trentamila euro. L’allarme è scattato nel cuore del centro abitato, lasciando la comunità sotto shock. Le indagini sono in corso per catturare i responsabili e mettere fine a questa escalation di criminalità. Restate aggiornati.

Ancora un assalto agli sportelli bancomat in provincia di Avellino. Due cariche esplosive, poco dopo le 2.30 della notte scorsa, hanno scardinato l'Atm dell'ufficio postale di Calitri, in piazza Salvatore Scoca. I due congegni artigianali hanno provocato una forte deflagrazione avvertita in tutto il centro abitato. Ingenti i danni alla struttura. I ladri avrebbero portato via circa trentamila euro. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi della stessa banda che nelle ultime settimane ha messo a segno analoghi colpi negli uffici postali di Monteverde, Grottaminarda e, qualche giorno fa, Bisaccia.

