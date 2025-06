Esplode la protesta in un centro d’accoglienza | minacce all’educatore e aggressione al responsabile

Una protesta esplode in un centro di accoglienza a Torrecuso, scatenando minacce e aggressioni ai danni del personale. Le tensioni, nate dalle condizioni logistiche della struttura, hanno coinvolto richiedenti asilo di diversa provenienza, culminando in un episodio di violenza che mette in luce le criticitĂ del sistema di integrazione. La situazione rimane volgare e rischiosa, richiedendo interventi immediati per garantire sicurezza e rispetto per tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Disordini presso una comunitĂ di accoglienza per richiedenti asilo. La protesta sarebbe scattata a causa delle condizioni logistiche della strattura, situata a Torrecuso e che aveva accolto dei ragazzi di diversa provenienza il 13 di giugno. Uno in particolare, un 27enne maliano, ha minacciato l’educatore. In soccorso di quest’ultimo è arrivato il responsabile della struttura che è stato prima aggredito e poi ha reagito, colpendo il ragazzo al costato. Allertati immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Benevento, sul posto si sono presentati anche gli operatori del 118 per soccorrere il 27enne che è rimasto ferito e che è stato trasportato al San Pio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Esplode la protesta in un centro d’accoglienza: minacce all’educatore e aggressione al responsabile

In questa notizia si parla di: protesta - accoglienza - educatore - responsabile

Carrara, sindaco Pd protesta per gli sbarchi. FdI: “non erano per l’accoglienza?” - Il sindaco di Carrara, Serena Arrighi del Partito Democratico, esprime la sua crescente frustrazione per lo sbarco della nave Sea Watch, che ha portato 190 migranti.

POZZUOLI/ A Licola Mare la comunità di accoglienza per minori: ospiterà 6 bambini – LE FOTO.

Roma, 200 immigrati si barricano nel centro di accoglienza: «Non ci caricano la scheda telefonica» - Circa 200 migranti si sono chiusi dentro la struttura per protesta perché, secondo quanto hanno ... Da ilmessaggero.it

“Sfrattati dal centro di accoglienza dopo il permesso di soggiorno”. La protesta dei migranti - accoglienza non funzionano: non stiamo trovando soluzioni integrate che mettano al centro la persona. msn.com scrive