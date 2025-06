Esordio musicale per i Caffè d’Autore con Cambieresti mai per me? | un mix tra poesia e sperimentazione sonora

I Caffè d’Autore, trio originario di Castellabate, firmano il loro esordio discografico con “Cambieresti mai per me?”, un mix tra poesia e sperimentazione sonora in cui il pop e l’indie folk si incontrano in un delicato abbraccio di strumenti acustici e sintetizzatori. Un debutto originale che svela un trio dallo spirito libero e dalla creatività senza confini. Ecco i Caffè d’Autore: un nome da scoprire e amare.

