Esibizioni shopping e assaggi | scatta oggi Imola di Mercoledì

L’estate a Imola si accende questa sera con l’inizio di ‘Imola di mercoledì’, un’occasione unica per vivere il centro storico tra musica, iniziative, degustazioni e tanto divertimento. Organizzata da Confcommercio Ascom, questa rassegna propone quattro serate ispirate agli elementi naturali, ognuna caratterizzata da un colore e un tema speciale. Un viaggio sensoriale che trasformerà le serate estive in momenti indimenticabili per tutta la comunità.

Al via questa sera l'edizione 2025 di ' Imola di mercoledì ', la rassegna estiva ideata e organizzata da Confcommercio Ascom per animare il centro storico con musica, iniziative, degustazioni e tanto divertimento. Quattro le serate in programma, ognuna ispirata a un elemento naturale: si comincia con il fuoco e il rosso, per poi proseguire con acqua (azzurro) il 26 giugno, terra (nocciola) il 2 luglio e aria (bianco) il 9 luglio. L'evento vede la partecipazione attiva di tantissime realtà commerciali che ogni sera proporranno eventi, spettacoli, degustazioni e dimostrazioni per offrire ai loro ospiti un'occasione per incontrarsi, conoscersi e fare acquisti fino a tardi.

