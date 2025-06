Esecutivo regionale Uil Marche il sindacato certifica la crescita | Oltre 45mila iscritti 37 sedi e servizi

L’Esecutivo regionale della UIL Marche celebra una crescita record, con oltre 45mila iscritti, 37 sedi e servizi dedicati ai lavoratori. Tra mobilitazioni e assemblee, il sindacato si conferma protagonista nel difendere i diritti di metalmeccanici, orchestrali e insegnanti. Un’onda di impegno che rafforza la voce dei lavoratori nelle sfide quotidiane. La strada verso un futuro di diritti e tutela sociale è ormai tracciata.

ANCONA – I metalmeccanici in corteo venerdì ad Ancona per il rinnovo del contratto e lunedì l'assemblea degli orchestrali della Form nell'ambito della vertenza contro la Regione Marche. Queste, insieme agli incontri regionali della Uil Scuola Rua con i nuovi rsu appena eletti (23 giugno a.

